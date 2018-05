Damaskus (dpa) - Die USA und Russland haben sich auf eine Waffenruhe für Syrien verständigt und Pläne vorgestellt, wie sie die Gewalt in dem Bürgerkrieg verringern wollen. Beide Großmächte haben alle Konfliktparteien zu einer Waffenruhe aufgerufen. Sie soll von Montagabend an gelten und mit dem Beginn der Feierlichkeiten zum islamischen Opferfest zusammenfallen. Kernpunkt der Pläne ist ein Ende der Luftangriffe und des Abwurfs von Fassbomben durch das syrische Regime. Zudem darf die Armee keine Operationen mehr in Gebieten ausführen, die von Oppositionellen gehalten werden.