London (dpa) - Die die Terrormiliz Islamischer Staat steht in den Konfliktgebieten des Nahen Ostens militärisch unter Druck. US-Verteidigungsminister Ashton Carter meint nun, dass der IS innerhalb von Monaten aus ihren Hochburgen Al-Rakka in Syrien und Mossul im Irak vertrieben werden kann. Das sagte Carter in einem Interview mit der BBC. Der militärische Druck auf die beiden Städte wachse und solle in den nächsten Monaten zu ihrer vollständigen Befreiung führen.