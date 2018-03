Washington (dpa) - US-Verteidigungsminister Ash Carter trifft nach US-Angaben an diesem Freitag in Stuttgart mit hohen europäischen Militärs zusammen. Es gehe um eine Antwort auf die russische Ukrainepolitik, berichtet die Zeitung «Defense News» unter Berufung auf das Pentagon. An den Treffen würden auch Vertreter des US-Außenministeriums teilnehmen, heißt es. Konkret gehe es bei dem Treffen unter anderem darum, ob die Antwort der USA auf das russische Vorgehen in der Ukraine ausreiche.