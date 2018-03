Los Angeles (dpa) - An der Beerdigung von «Mr. Spock», dem legendären «Raumschiff Enterprise»-Star Leonard Nimoy, haben auch viele Prominente teilgenommen. Unter den 300 Trauergästen in Los Angeles seien unter anderem «Star Trek»-Regisseur J.J. Abrams und die Schauspieler Zachary Quinto sowie Chris Pine gewesen, berichtet die US-Zeitschrift «People». Der Schauspieler, der in den «Enterprise»-Filmen als «Halb-Vulkanier» mit Spitzohren berühmt wurde, war vergangenen Freitag im Alter von 83 Jahren gestorben.