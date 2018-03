Washington (dpa) - Gut sechs Monate nach dem Amtsantritt des Republikaners Donald Trump als US-Präsident wollen die US-Demokraten mit der Veröffentlichung eines Wirtschaftsprogrammes in die Offensive gehen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist, aus dem bisherigen Chaos im Weißen Haus politisches Kapital zu schlagen, hoffen sie, dass sie damit Fuß fassen und in der Bevölkerung an Profil gewinnen. In einer jüngsten «Washington Post»/ABC-Umfrage hatten nur 37 Prozent erklärt, dass die Demokraten «für etwas stehen», während 52 Prozent sagten, sie stünden nur gegen Trump.