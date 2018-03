Brüssel (dpa) - US-Außenminister John Kerry ist besorgt über die russischen Raketenpläne und warnt vor einem Rückfall in die Zeit des Kalten Krieges. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die russische Nuklear-Aufrüstung kritisiert. Das nukleare Säbelrasseln sei ungerechtfertigt und gefährlich, so Stoltenberg nach einem Besuch bei EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Russland will wegen der Spannungen mit dem Westen sein Arsenal an Interkontinentalraketen ausbauen, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können.