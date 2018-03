New York (dpa) - Die Vereinten Nationen haben den Weg zur Aufhebung ihrer Sanktionen gegen den Iran freigemacht. Nach der Einigung im Atomstreit stimmte der UN-Sicherheitsrat in New York einstimmig für die Abschaffung der Strafmaßnahmen. Tatsächlich aufgehoben werden sie erst, wenn Teheran seinen Verpflichtungen im Atomabkommen nachgekommen ist.