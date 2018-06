Genf (dpa) - Nach erheblichen Erfolgen im Kampf gegen HIV ist die Virusinfektion in Osteuropa und anderen Teilen der Welt wieder auf dem Vormarsch. Dort seien deutlich größere Anstrengungen als bisher nötig, warnte das Anti-Aids-Programm der Vereinten Nationen in Genf. Dem neuen Lagebericht zufolge sind die Ansteckungszahlen bei Erwachsenen im weltweiten Durchschnitt seit 2010 nicht mehr gesunken - nachdem sie seit dem Höhepunkt der Epidemie 1997 insgesamt um 40 Prozent zurück gegangen waren. Jährlich infizierten sich seit 2010 etwa 1,9 Millionen Menschen mit dem HI-Virus. In Osteuropa und Zentralasien war die Zunahme an HIV-Infektionen am stärksten.