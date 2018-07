New York (dpa) - UN-Soldaten sowie unabhängige Friedenstruppen sollen in der Zentralafrikanischen Republik 98 Mädchen missbraucht und teils zum Sex mit einem Hund gezwungen haben. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon nannte die Vorwürfe schockierend. Drei Mädchen hatten sich Mitarbeitern der US-Organisation AIDS-Free World offenbart. 2014 seien sie von französischen Truppen gefesselt, ausgezogen und zum Sex mit einem Hund gezwungen worden. In Gesprächen kam auch der mutmaßliche sexuelle Missbrauch von 98 Mädchen ans Licht.