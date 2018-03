New York (dpa) - Nach dem Tod mehrerer Menschen in Burundi haben UN-Generalsekretär Ban Ki Moon und der Sicherheitsrat die Gewalt in dem zentralafrikanischen Land verurteilt. Die Gewalt müsse sofort enden und die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen werden, erklärte Ban in New York. Er erinnerte die Regierung daran, dass es in ihrer Verantwortung liege, Zivilisten zu schützen und die Sicherheit der UN-Mitarbeiter zu garantieren. Bei den Ausschreitungen soll auch ein UN-Mitarbeiter getötet worden sein. Kurz darauf hatte sich auch der Sicherheitsrat mit der explosiven Lage in dem Land befasst.