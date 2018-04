Istanbul/Athen (dpa) – Der Putsch in der Türkei wird wohl ein juristisches Nachspiel für türkische Militärs in Griechenland haben: Acht mutmaßliche Putschisten fordern politisches Asyl in Griechenland. Der griechische Außenminister Nikos Kotzias habe ihm am Telefon die Auslieferung «der acht Verräter» in kürzester Zeit zugesagt, teilte der türkische Außenminister via Twitter mit. Ob und wann die acht angeblichen Putschisten in die Türkei ausgeliefert werden sollen, war am Abend unklar. Griechische Juristen rechneten mit einem Asylverfahren, das bis zu 20 Tage dauern könnte.