New York (dpa) - Der designierte US-Präsident Donald Trump wird sich heute mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in New York treffen. Das sagte Kellyanne Conway aus Trumps Team. Abe ist der erste ausländische Regierungschef, der Trump nach seinem Wahlsieg am 8. November trifft. Das Treffen findet im New Yorker Trump Tower statt. Im Präsidentschaftswahlkampf hatte Trump wiederholt gesagt, Japan müsse für den Schutz durch die USA bezahlen. Auch eine atomare Bewaffnung des Landes brachte Trump ins Spiel.