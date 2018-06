Washington (dpa) - «Super Tuesday» in den USA: Im Rennen um das Weiße Haus haben Vorwahlen in zwölf Bundesstaaten begonnen. Bei den Republikanern zog der Multimilliardär Donald Trump als haushoher Favorit in die Abstimmungen, bei den Demokraten lag die Ex-Außenministerin Hillary Clinton klar vorn. Alle Kandidaten warben bis zur letzten Minute um Zustimmung. Es geht um die Verteilung eines großen Teils der Delegiertenstimmen, die ein Bewerber braucht, um Spitzenkandidat seiner Partei zu werden. Mit ersten Ergebnissen ist nach deutscher Zeit ab etwa 01.00 Uhr zu rechnen.