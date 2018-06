Venedig (dpa) - Fußballnationalspieler Bastian Schweinsteiger und Tennisstar Ana Ivanovic haben in Venedig geheiratet. Der FC Bayern München gratulierte seinem ehemaligen Mittelfeldstar per Twitter: «Alles Gute und die allerbesten Wünsche zur Hochzeit, @BSchweinsteiger!» Vom Paar selbst gab es zunächst keine Hinweise auf die Hochzeit - weder bei Twitter, Instagram oder Facebook. Die «Bild»-Zeitung hatte schon am Morgen getitelt: «Heute Hochzeit in Venedig» und dazu Bilder von Schweinsteiger und Ivanovic in einem Wassertaxi in der Lagunenstadt gedruckt.