Louisville (dpa) - Mit einem Trauerzug durch die Heimatstadt der verstorbenen Box-Legende Muhammad Ali haben Hunderte Menschen in Louisville Abschied von ihrem Helden genommen. Der Konvoi startete vom Bestattungsunternehmen zu Orten, die in der Kindheit und frühen Karriere des Champions bedeutend waren. Tausende Fans reihten sich am Straßenrand mit T-Shirts und Fotos des dreifachen Weltmeisters im Schwergewicht auf. Louisville begleitet den Tod des Boxers mit zahlreichen Trauerveranstaltungen. Muhammad Ali war vergangenen Freitag im Alter von 74 Jahren in Phoenix (Arizona) gestorben.