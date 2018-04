Lissabon (dpa) - Benfica Lissabons Trainer Rui Vitória will sein Team im Champions-League-Viertelfinalrückspiel gegen den FC Bayern München furchtlos stürmen lassen. «Wir müssen in der Offensive viel riskieren, hinten aber organisiert spielen», sagte der Coach des portugiesischen Rekordmeisters vor der Partie morgen in Lissabon. Nach dem 0:1 im Hinspiel wolle man das Weiterkommen schaffen. «Wir respektieren den Gegner, aber das ist einfach unsere Art, Fußball zu spielen: Wir kämpfen stets, um zu gewinnen», so Vitória.