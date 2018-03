Mönchengladbach (dpa) - Nach dem Tod mehrerer Patienten einer alternativen Krebsklinik am Niederrhein machen sich die Behörden Sorgen um die Gesundheit weiterer Kranker, die dort behandelt wurden. Sie riefen alle Patienten des Krebszentrums Brügge-Bracht auf, sich zu melden. Vier Patienten, die in der vergangenen Woche in der Klinik an der Grenze zu den Niederlanden behandelt wurden, sind wenige Tage danach gestorben. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Das Krebszentrum richtet sich auf seiner Internetseite vor allem an Patienten aus den Niederlanden.