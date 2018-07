Rickenbach (dpa) - Der bei einem schweren Unwetter in einem Zeltlager in Baden-Württemberg getötete Jugendliche war 15 Jahre alt. Das sagte ein Polizeisprecher am Unglücksort in Rickenbach. Er sprach von einem 30 Meter langen Baum, der in das Zelt gekracht sei. Es gebe einen Schwerverletzten und zwei Leichtverletzte. Bei der Gruppe habe es sich um einen Verein aus dem Raum Stuttgart gehandelt, der in einem improvisierten Lager auf einem Spielplatz übernachtet habe. Die Polizei geht davon aus, dass ein Sturm den Baum zum Umstürzen brachte. Anzeichen eines Blitzeinschlags wurden nicht gefunden.