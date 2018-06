Endingen (dpa) - Nach dem Tod einer 27-jährigen Joggerin in der Nähe von Freiburg hat die Polizei eine Sonderkommission gebildet. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Zur Aufklärung des Falls werden zahlreiche Beamte eingesetzt, sagte ein Sprecher. Einzelheiten will die Polizei bei einer Pressekonferenz in Endingen bekannt geben. In einem kleinen Waldstück des Ortes war gestern die Leiche der Frau gefunden worden. Die 27-Jährige war am Sonntag allein zum Joggen aufgebrochen. Sie kehrte nicht zurück.