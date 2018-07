Dhaka (dpa) - Insgesamt 28 Menschen sind bei einer Geiselnahme in einem Restaurant in Bangladesch ums Leben gekommen. Nach einer stundenlangen Belagerung in der Nacht stürmten Sicherheitskräfte das Restaurant und erschossen sechs der sieben mutmaßlich islamistischen Terroristen. Auch 20 Geiseln und zwei Polizisten kamen ums Leben. Unter den Geiseln sollen sieben Italiener gewesen sein. Ins Krankenhaus gebracht wurden unter anderem eine Geisel aus Japan und zwei aus Sri-Lanka. Hinweise auf deutsche Opfer gibt es bisher nicht.