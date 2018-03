Paris (dpa) - Einer der Terroristen von Paris ist anonym beigesetzt worden. Saïd Kouachi, älterer Bruder der beiden Islamisten, die das Satiremagazin «Charlie Hebdo» überfallen hatten, sei gestern in Reims begraben worden. Das bestätigte die Verwaltung der nordöstlich von Paris gelegenen Stadt. Bei den Anschlägen und Geiselnahmen hatten die Terroristen in der vergangenen Woche 17 Menschen getötet. Kouachi habe zwei Jahre in dem Ort gewohnt. Mit der Beisetzung in einem anonymen Grab solle verhindert werden, dass der Ort zu einer Pilgerstätte für Fanatiker werde.