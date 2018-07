Hurghada (dpa) - Bei einem Terrorangriff mit Messern auf ein Touristenhotel in dem bei Deutschen beliebten ägyptischen Badeort Hurghada sind mindestens drei Urlauber verletzt worden. Über die Nationalität der Opfer gab es am späten Abend unterschiedliche Angaben, berichtete das ägyptische Nachrichtenportal «Al Ahram Online». Den Informationen nach war unter den Verletzten kein Deutscher. Einer der Angreifer wurde von Sicherheitsleuten getötet, der andere schwer verletzt. Das Auswärtige Amt mahnte auf seiner Internetseite am Freitag nach dem Anschlag zur Umsicht.