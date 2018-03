Stuttgart (dpa) - Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals am Stuttgarter Flughafen mussten mehrere tausend Reisende längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Es sei allerdings noch zu keinen Verspätungen bei den betroffenen 60 Abflügen gekommen, sagte ein Flughafensprecher am Morgen. Bis zum Ende des Ausstands um 14.00 Uhr könne es für rund 6000 Fluggäste zu Wartezeiten bis zu einer halben Stunde kommen. Nur einer der vier Terminals ist geöffnet. Es bildeten sich aber trotzdem nur etwas längere Schlangen als sonst.