Potsdam (dpa) - Nach ersten Warnstreiks setzen Gewerkschaften und Arbeitgeber heute in Potsdam die diesjährige Tarifrunde für den öffentlichen Dienst fort. Es geht dabei um die über zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière rief die Gewerkschaften zur Mäßigung auf. «Eine Forderung von sechs Prozent ist bei einer Inflationsrate von unter einem Prozent nicht nachvollziehbar», sagte er. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kündigte an, die Warnstreiks würden verstärkt, sollte es in Potsdam nicht zu einer Einigung kommen.