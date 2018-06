Moskau (dpa) - Russland versinkt immer mehr im Dopingsumpf und muss mehr denn je den Ausschluss von den Olympischen Spielen in Rio fürchten. Gut zwei Wochen nach Bekanntwerden des mutmaßlichen Skandals um die systematische Manipulation von Dopingproben bei den Winterspielen in Sotschi 2014 stehen gleich 14 russische Teilnehmer der Sommerspiele 2008 in Peking unter Dopingverdacht. Das berichtet das Nationale Olympische Komitee von Russland. Zu den verdächtigen Sportlern gehört auch die Hochsprung-Olympiasiegerin Anna Tschitscherowa, die 2008 Bronze gewann, wie ihr Trainer einräumte.