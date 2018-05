Bagdad (dpa) - In der irakischen Hauptstadt Bagdad suchen Sicherheitskräfte nach drei vermissten US-Amerikanern. Laut Augenzeugen hat die Polizei mehrere Stadtviertel abgeriegelt und neue Kontrollpunkte errichtet. Auch Hubschrauber seien im Einsatz. Die drei Amerikaner waren nach einem Bericht des US-Senders CNN am Freitag in Bagdad verschwunden. Ihre Firma habe sie gestern als vermisst gemeldet. Der arabische Nachrichtenkanal Al-Arabija und irakische Medien melden, dass die Männer entführt wurden. Bestätigt ist das noch nicht.