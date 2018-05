Bratislava (dpa) - Rekordhitze, heftige Stürmen und Überflutungen haben in der Slowakei, Polen und Tschechien am Wochenende Probleme gemacht. In Szczutowo in der polnischen Region Masowien mussten rund 750 Menschen eine Ferienanlage verlassen, nachdem umstürzende Bäume Zelte und Autos zerstörten. In der Slowakei kamen allein gestern mehr als 100 Menschen wegen eines Hitzekollapses ins Krankenhaus. Unter anderem in Tschechien gab es Temperatur-Rekorde.