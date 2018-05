Miami (dpa) - Das in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff «Anthem of the Seas» hat eine Atlantikreise nach einem Sturm in Hurrikanstärke abbrechen müssen. Vier Menschen wurden leicht verletzt, wie die Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean International im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Das Schiff geriet auf dem Weg in die Bahamas in den schweren Sturm. Es sei jederzeit seetüchtig gewesen und werde morgen in New York erwartet, erklärte die Reederei. Wie CNN berichtet, mussten die Reisegäste in ihren Kabinen ausharren, bis sich das Wetter beruhigt hatte.