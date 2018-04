Athen (dpa) - Aus Protest gegen den harten Sparkurs der Regierung in Athen haben umfangreiche Streiks in Griechenland begonnen. Der Generalstreik, wie ihn die Gewerkschaften nennen, soll 24 Stunden dauern. Er legte bereits am Morgen den öffentlichen Verkehr und staatliche Einrichtungen weitgehend lahm, wie der größte Gewerkschaftsverband GSEE berichtet. Die Fähren, die Bahnen und die U-Bahnen wurden bestreikt. Die staatlichen Schulen und alle Behörden blieben geschlossen. Ärzte in staatlichen Krankenhäusern behandeln nur Notfälle. Im Flugverkehr wurden fast alle Inlandsflüge abgesagt.