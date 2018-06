Frankfurt/Main (dpa) - Lufthansa-Passagiere können kurz aufatmen. Die Gewerkschaft der Flugbegleiter gönnt der Fluggesellschaft und ihren Kunden heute einen Tag Pause im Arbeitskampf. Flüge dürften somit planmäßig stattfinden. Im Laufe des Tages wird allerdings die Ankündigung weiterer Arbeitsniederlegungen am Montag erwartet. Insgesamt soll der Streik bis Freitag gehen. Passagiere müssen viel Geduld mitbringen oder auf die Reise verzichten. An den Lufthansa-Umbuchungsschaltern in Frankfurt bildeten sich gestern lange Schlangen von Reisenden.