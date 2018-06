Berlin (dpa) - Nach den sexuellen Attacken gegen Frauen in Köln sind gegen Ex-Polizeipräsident Wolfgang Albers und weitere Polizeibeamte Strafanzeigen wegen unterlassener Hilfeleistung erstattet worden. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob sich tatsächliche Anhaltspunkte für Straftaten ergeben. In Köln hatten am Hauptbahnhof in der Silvesternacht Gruppen von Männern vor allem Frauen umzingelt, begrapscht und bestohlen. Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger nahm die eingesetzten Polizisten in Schutz. «Die, die da waren, haben alles gegeben. Aber es waren zu wenige», sagte Jäger.