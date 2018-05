New York (dpa) - Der Dow Jones hat sich dank steigender Ölpreise ins Plus gerettet. Der US-Leitindex schüttelte zwischenzeitliche Verluste ab. Das Börsenbarometer hat inzwischen einen Großteil seines verpatzten Jahresstarts wieder wettgemacht. Der Dow rückte am Ende um 0,40 Prozent auf 17 073,95 Punkte vor. Es war der fünfte Gewinntag in Folge. Der Eurokurs legte im US-Handel zu und stieg über die Marke von 1,10 US-Dollar. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1017 Dollar.