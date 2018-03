Güstrow (dpa) - Die Polizei hat in Mecklenburg-Vorpommern mehrere Objekte durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen drei Beschuldigte, die der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verdächtigt werden. Die Durchsuchungen in Güstrow und Umgebung laufen noch. Zur Gefahrenabwehr nahm die Polizei mehrere Personen in Gewahrsam. Um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, gibt es erst einmal keine weiteren Informationen zu dem Einsatz geben. Medienberichten zufolge richtete sich der Einsatz gegen Islamisten. Die Bundesanwaltschaft äußerte sich dazu nicht.