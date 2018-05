Bangkok (dpa) - Mehrere Staaten haben nach Anschlägen an mehreren Orten Thailands Reisende in dem südostasiatischen Land zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. Bei einer Bombenserie gestern Abend und heute Morgen waren mindestens vier Menschen getötet und 35 verletzt worden, darunter auch deutsche, italienische und österreichische Staatsbürger. Die Botschaften rieten ihren Landsleuten in Thailand, öffentliche Plätze und Massenveranstaltungen zu meiden, den Anweisungen der örtlichen Behörden Folge zu leisten und über lokale Medien informiert zu bleiben. Alle Länder mahnten an, mit besonderer Vorsicht zu reisen.