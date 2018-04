Berlin (dpa) - Deutsche Auslandsvertretungen in Krisengebieten sollen nach dem Willen von Außenminister Steinmeier besser gegen drohende Terror-Attacken geschützt werden. Die Sicherheitslage der deutschen Vertretungen im Ausland habe sich in jüngster Zeit weiter verschlechtert, heißt es nach «Spiegel-Online»-Informationen in einem internen Papier des Auswärtigen Amtes. Besonders im Irak - und hier speziell im kurdischen Erbil - spitze sich die Lage «dramatisch zu». Das Sicherheitskonzept solle nun angepasst werden.