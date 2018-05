Biederitz (dpa) - Spaziergänger haben in einem Kanal in Biederitz in Sachsen-Anhalt ein versenktes Postauto gefunden. Der gelbe Transporter stand komplett unter Wasser - etwa 15 Meter vom Ufer entfernt. Vermutlich wurde das Fahrzeug zuvor gestohlen und in dem zugefrorenen Gewässer entsorgt. Briefe und Pakete waren komplett aufgeweicht. Wo der Wagen gestohlen wurde, war zunächst unklar.