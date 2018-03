Hamburg (dpa) - Als Teilnehmer einer weltweiten Spaßaktion haben Fahrgäste in den U-Bahnen vieler Großstädte die Hosen heruntergelassen. «Ziel war, ein bisschen Spaß in das Alltagsleben zu bringen und für ein Schmunzeln zu sorgen», sagte Ingo Drzewiecki, Initiator einer solchen Aktion in Hamburg. Er hatte zum sechsten Mal zu dem Spektakel aufgerufen, das nach seinen Angaben in 60 Städten in 25 Ländern stattfand. Fotos zeigten auch in Berlin, Prag oder Bukarest Leute, die nur in Unterhose unterwegs waren.