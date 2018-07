Berlin (dpa) - Es ist ein mit Spannung erwarteter Auftritt in der Sommerpause: Kanzlerin Angela Merkel äußert sich gegen Mittag zu den aktuellen Herausforderungen der Flüchtlingspolitik und zur Terrorlage in Deutschland - und sie unterbricht dafür ihren Urlaub. Erstmals nimmt Merkel dabei persönlich Stellung zum Selbstmordanschlag in Ansbach. Merkel wird 90 Minuten lang Fragen der Journalisten beantworten. Es ist ihre traditionelle und größte Pressekonferenz im Jahr. Ursprünglich war diese erst für Ende August geplant.