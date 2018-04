Düsseldorf (dpa) - Der Gießener Strafrechtsprofessor Bernhard Kretschmer wird heute in der Düsseldorfer Staatskanzlei sein Gutachten zum Terrorfall Anis Amri vorstellen. Das erfuhr die dpa aus Regierungskreisen. Die Landesregierung hatte Kretschmer im Januar als Sonderermittler beauftragt, um mögliche Fehler der Behörden im Umgang mit dem als Gefährder eingestuften Mann herauszuarbeiten. Der Tunesier Amri hatte am 19. Dezember in Berlin den bislang schwersten islamistischen Anschlag auf deutschem Boden mit zwölf Toten verübt.