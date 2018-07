Feldberg (dpa) - Nach einer tödlichen Kollision von zwei Skifahrern auf dem Feldberg im Schwarzwald hoffen die Ermittler, dass die Untersuchung der Leichen mehr über das Unglück verrät. Bis morgen wollen die Gerichtsmediziner mit ihrer Arbeit fertig sein, mit Ergebnissen rechnet die Polizei noch diese Woche, wie eine Sprecherin in Freiburg sagte. Am Sonntagabend waren ein 29-Jähriger aus dem Elsass und ein 30 Jahre alter Mann aus dem Großraum Stuttgart auf einem «Anfängerhügel» zusammengeprallt. Sie erlitten so schwere Verletzungen, dass ihnen nicht mehr geholfen werden konnte.