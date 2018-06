Melbourne (dpa) - Die Weltranglisten-Erste Serena Williams hat Angelique Kerber vor dem Finale der Australian Open gelobt. «Angie hat im Laufe der Jahre wirklich bewiesen, dass sie stark spielen kann», sagte die Amerikanerin am Freitag. Vor allem an ihre bislang einzig Niederlage gegen die Kielerin 2012 in Cincinnati könne sie sich noch sehr gut erinnern, sagte Williams. Kerber hatte sich damals im Viertelfinale überraschend mit 6:4, 6:4 durchgesetzt. Williams und Kerber treffen morgen im Endspiel von Melbourne aufeinander. Für die Norddeutsche ist es das erste Grand-Slam-Finale überhaupt.