London (dpa) - In London hat es im Stadtteil Finsbury Park einen «schweren Zwischenfall» mit mehreren Opfern gegeben. Es gebe Berichte über ein Fahrzeug, das Passanten gerammt habe, teilte die Polizei in der Nacht mit. Es habe eine Festnahme gegeben. Mehrere Opfer würden in der Seven Sisters Road versorgt. Wie der Nachrichtensender Sky News berichtet, liegt der Ort des Geschehens nahe einer Moschee. Der «Independent» schreibt, bei dem Wagen handele es sich um einen Minivan. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst völlig unklar.