Berlin (dpa) - Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat seinem Kumpel Philipp Lahm vor dessen Abschiedsspiel im Bayern-Trikot ein kleines Loblied gesungen. «Er hat eine Wahnsinnskarriere hingelegt», sagte der frühere Bayern-Profi, der jetzt bei den Chicago Fire in den USA spielt, in einem Interview der «Bild»-Zeitung. «Wir hatten eine super Zeit. Auch abseits des Platzes.» Er freue sich für Lahm, «dass er glücklich ist», erklärte Schweinsteiger. Philipp Lahm bestreitet am Samstag vor den eigenen Fans gegen den SC Freiburg sein letztes Bundesligaspiel für den FC Bayern München.