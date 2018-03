Frankfurt/Main (dpa) - Nach einer Schießerei in der Frankfurter Innenstadt mit zwei Verletzten fahndet die Polizei mit Hochdruck nach den Tätern. Wie ein Sprecher mitteilte, handelt es sich bei den Opfern um einen 20- und einen 41-jährigen Mann. Beide Männer seien außer Lebensgefahr. Ein oder mehrere Täter hatten am Nachmittag in unmittelbarer Nähe der Fußgängerzone auf einem belebten Platz mit Bars und Cafés auf ein Auto geschossen, aus dem zwei Männer stiegen. Die Polizei vermutet die Hintergründe im kriminellen Milieu.