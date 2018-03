Göppingen (dpa) - Aus Liebeskummer hat sich eine 20-Jährige in Baden-Württemberg so laut ihren Frust von der Seele geschrien, dass die Polizei anrückte. Passanten im Bereich des Bahnhofs Göppingen hatten in der Nacht laute Schreie gehört und eine Straftat vermutet. Die alarmierten Polizeibeamten trafen auf zwei 20 Jahre alte Frauen, die angaben, dass ihre Freundin geschrien habe, da sich ihr Freund an ihrem Geburtstag von ihr getrennt habe. Die junge Frau trafen die Beamten nicht an. Sie sei in einen nahegelegenen Club weitergezogen, um sich einen neuen Freund zu angeln, schrieb die Polizei.