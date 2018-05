Brüssel (dpa) - Bei einem Anti-Terror-Einsatz zu den Anschlägen von Paris sind in Belgien drei Polizisten leicht verletzt worden. Nach Angaben der Ermittler schoss ein Verdächtiger während einer Hausdurchsuchung in der Brüsseler Gemeinde Forest um sich. Der Schütze konnte zunächst fliehen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. An dem Anti-Terror-Einsatz waren nach Angaben des belgischen Innenministeriums auch französische Ermittler beteiligt. Die Verletzten sind allerdings alle Belgier.