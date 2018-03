New York (dpa) - Der US-Schauspieler Robert Redford hat vor den Vereinten Nationen ein größeres Engagement im Kampf gegen den Klimawandel gefordert. «Das ist unsere letzte Chance», sagte Redford, der in New York an einem Klimatreffen teilnahm. Alle Länder der Welt müssten einen Weg finden, künftig ohne fossile Brennstoffe auszukommen. Der Oscarpreisträger, der mit Filmen wie «Eine ganz normale Familie» und «Jenseits von Afrika» berühmt geworden ist, setzt sich seit Jahren für den Umweltschutz und gegen den Klimawandel ein.