Riad (dpa) - Saudi-Arabien hat eine internationale islamische Antiterror-Koalition ins Leben gerufen. Daran beteiligen sich insgesamt 34 Länder, berichtete die saudi-arabische Agentur SPA am Morgen. Das Bündnis werde seinen Sitz künftig in Riad haben. Unter anderem beteiligen sich Ägypten, Libyen, der Sudan, Jordanien, Marokko und Pakistan an der Koalition. Ziel sei die Bekämpfung des Terrorismus in jeder Form, nicht nur den des Islamischen Staats, so der stellvertretende saudi-arabische Kronprinz Mohammed Bin Salman.