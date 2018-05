Magdeburg (dpa) - CDU, SPD und Grüne in Sachsen-Anhalt haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt und steuern damit auf die erste «Kenia»-Landesregierung in Deutschland zu. Ministerpräsident Reiner Haseloff sagte nach elfstündigen Verhandlungen, die grundsätzliche Arbeit am Vertrag sei erfolgreich abgeschlossen. Am Dienstag sollen noch Personalfragen geklärt werden. Wenn Parteitage zustimmen, könnte Haseloff dann am 25. April vom Landtag als Ministerpräsident im Amt bestätigt werden.