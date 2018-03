Heidenheim (dpa) - Der SC Freiburg stürmt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter in Richtung Herbstmeisterschaft. Die Breisgauer gewannen zum Auftakt des 16. Spieltags beim 1. FC Heidenheim mit 2:1 und bleiben damit Tabellenführer. Außerdem spielten: Braunschweig gegen Bochum 1:0 und Kaiserslautern siegt in Fürth mit 4:2.